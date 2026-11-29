Ponte di Legno, auto fuori strada nella notte: due giovani gravissimi

Erano in cinque, tutti bresciani, a bordo del suv finito contro un albero nella notte sulla provinciale: il conducente di 19 anni e un passeggero sono stati trasportati in elicottero agli ospedali di Brescia e Trento

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 29 novembre 2026 1 ' di lettura

L'incidente a Ponte di Legno Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradalePonte di Legno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...