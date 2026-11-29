Ponte di Legno, auto fuori strada nella notte: due giovani gravissimi
Erano in cinque, tutti bresciani, a bordo del suv finito contro un albero nella notte sulla provinciale: il conducente di 19 anni e un passeggero sono stati trasportati in elicottero agli ospedali di Brescia e Trento
Grave incidente stradale nella notte lungo la provinciale a Ponte di Legno. Un’auto con a bordo cinque giovani tra i 19 e i 22 anni è uscita di strada, finendo contro un albero.
I soccorsi
Alla guida del suv c’era un ragazzo di 19 anni che ha perso il controllo del mezzo. Violento l’impatto contro la pianta. Due degli occupanti, il conducente e un altro passeggero, sono rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in elicottero, in codice rosso, agli ospedali di Brescia e Trento. Sono attualmente ricoverati con prognosi riservata. Sono tutti bresciani, stavano trascorrendo il fine settimana a Ponte di Legno ed erano di rientro da una serata