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Via Serenissima, grave incidente: fa inversione e travolge motociclista

Simone BracchiRoberto Manieri
Il 20enne era alla guida di una motociclietta: è stata travolta da un’automobile che stava facendo inversione
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il grave incidente in via Serenissima
    Il grave incidente in via Serenissima - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
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Inverte in auto il senso di marcia in via Serenissima e travolge un motociclista ventenne che sta sopraggiungendo. Un urto violentissimo che scaraventa a terra il motociclista che finisce in arresto cardiaco. Immediati i soccorsi dei conducenti dei veicoli in transito.

Contro i mezzi fermi sulla carreggiata a quel punto si è schiantato un secondo motociclista che si è trovato la strada sbarrata. Anche in questo caso un urto molto violento ma fortunatamente il secondo motociclista non si sarebbe fatto male.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di pronto intervento del 118 e il primo motociclista, una volta rianimato e stabilizzato, è stato portato in Poliambulanza. Per lui la prognosi è riservata. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto la Polizia Locale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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