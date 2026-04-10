Via Serenissima, grave incidente: fa inversione e travolge motociclista

Inverte in auto il senso di marcia in via Serenissima e travolge un motociclista ventenne che sta sopraggiungendo. Un urto violentissimo che scaraventa a terra il motociclista che finisce in arresto cardiaco. Immediati i soccorsi dei conducenti dei veicoli in transito.

Contro i mezzi fermi sulla carreggiata a quel punto si è schiantato un secondo motociclista che si è trovato la strada sbarrata. Anche in questo caso un urto molto violento ma fortunatamente il secondo motociclista non si sarebbe fatto male.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di pronto intervento del 118 e il primo motociclista, una volta rianimato e stabilizzato, è stato portato in Poliambulanza. Per lui la prognosi è riservata. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto la Polizia Locale di Brescia.