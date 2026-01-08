Schianto mortale a Verolanuova, addio a Tomaso Tomasoni

La nebbia, l’asfalto bagnato, forse un malore. È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente che ieri sera è costato la vita a Tomaso Tomasoni, 65enne di Offlaga.

Il tragico schianto è avvenuto lungo la Sp 9, al confine tra Verolanuova e San Paolo, alla rotonda della località Treponti della frazione Cadignano.

La prima ricostruzione

Secondo le indagini degli agenti della Polizia stradale di Iseo, intervenuti sul posto, l’automobilista ha fatto tutto da solo: perso il controllo della sua Mercedes grigia, secondo alcuni testimoni avrebbe attraversato la rotatoria a tutta velocità, per poi finire al lato opposto della strada e terminare la sua corsa contro un guard rail. Non si esclude che il 65enne possa aver avuto un malore.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Quinzano con i Vigili del fuoco di Verolanuova, che hanno estratto l’uomo dalle lamiere ancora vivo, anche se le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale a Manerbio a bordo di un’ambulanza e ricoverato in codice rosso, il 65enne non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo poco.

Si tratta purtroppo della seconda vittima della strada dall’inizio dell’anno. Solo tre giorni fa, lunedì 5 gennaio, il 79enne Livio Zanini è stato falciato da un’auto a Cologne, mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la Sp573. Per lui non c’è stato nulla da fare: l’anziano residente a Palazzolo è morto tra le braccia degli operatori sanitari, che per oltre un’ora hanno cercato di rianimarlo.