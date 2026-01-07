Giornale di Brescia
Verolanuova, perde il controllo dell’auto e va fuori strada: è grave

Francesco Venturini
L’incidente stradale dopo le 20 lungo la Sp 9, all’altezza della rotonda in località Treponti. L’automobilista, un uomo di 65 anni, avrebbe fatto tutto da solo: portato in ospedale in codice rosso
Incidente a Verolanuova, soccorsi sul posto
AA

Grave incidente questa sera poco dopo le 20 a Verolanuova, all’altezza della rotonda in località Treponti lungo la Sp 9, al confine con San Paolo. Un automobilista, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia o all’asfalto bagnato, è finito fuori strada.

  • Verolanuova, lo schianto alla rotonda di Cadignano
    Verolanuova, lo schianto alla rotonda di Cadignano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia stradale di Iseo, l’uomo di 65 anni avrebbe fatto tutto da solo e non sarebbero coinvolti altri mezzi né altre persone. A bordo della sua Mercedes, avrebbe attraversato la rotatoria andandosi poi a schiantare contro un guard rail.

L’uomo, subito soccorso dagli operatori sanitari della Croce Verde di Quinzano e dai Vigili del fuoco di Verolanuova, è stato trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

Argomenti
incidente stradalefuori stradanebbiaVerolanuovaSan Paolo
