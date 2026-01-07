Grosso incendio in centro a Salò, a fuoco il tetto di una palazzina

Un grosso incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte in un’abitazione di via Garibaldi, nel cuore del centro storico di Salò. Per cause che dovranno essere chiarite nelle prossime ore, le fiamme si sono sviluppate all’interno della casa e hanno rapidamente raggiunto il tetto, danneggiandolo in modo serio.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da diversi distaccamenti per fronteggiare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Loading video... Incendio a Salò, le operazioni di spegnimento

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella regolazione della viabilità. L’accesso alla zona della «Fossa», così come alle vie limitrofe, è stato bloccato per consentire l’intervento dei pompieri.

Momenti di forte apprensione tra i residenti, in particolare tra chi vive negli edifici adiacenti.