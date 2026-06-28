Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Schianto a Pozzolengo, morto un ragazzo di 19 anni

Dalle prime indicazioni risulta che l’auto guidata dal giovane si sia scontrata con un mezzo proveniente dalla direzione opposta
Il decollo dell'elisoccorso dal Civile - © www.giornaledibrescia.it
Il decollo dell'elisoccorso dal Civile - © www.giornaledibrescia.it

Un’altra vittima sulle strade bresciane. Poco dopo la mezzanotte di oggi (domenica 28 giugno) un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a Pozzolengo, sulla sp 13 in località Quattro Pini.

L’auto guidata dal 19enne si è scontrata contro un altro mezzo e l’impatto frontale non ha lasciato scampo al giovane. Risulta ferito anche un altro uomo di 41 anni.

Sul posto – oltre ai carabinieri di Desenzano del Garda, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente – è stato inviato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente mortalePozzolengo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...