Schianto a Pozzolengo, morto un ragazzo di 19 anni

Un’altra vittima sulle strade bresciane. Poco dopo la mezzanotte di oggi (domenica 28 giugno) un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a Pozzolengo, sulla sp 13 in località Quattro Pini.
L’auto guidata dal 19enne si è scontrata contro un altro mezzo e l’impatto frontale non ha lasciato scampo al giovane. Risulta ferito anche un altro uomo di 41 anni.
Sul posto – oltre ai carabinieri di Desenzano del Garda, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente – è stato inviato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.