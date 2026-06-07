Incidente a Desenzano tra una moto e una Ferrari, morta una donna

Ancora da verificare la dinamica dello schianto che poco prima di mezzogiorno è costato la vita a una donna di 40 anni , in via dei Colli storici a Desenzano del Garda. La vittima viaggiava a bordo di una moto insieme a un uomo, gravemente ferito e trasportato in ospedale in elicottero.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, la motocicletta si è scontrata con una Ferrari 308 guidata da un uomo di 82 anni, che stava svoltando nel parcheggio del centro commerciale.

Il traffico lungo la via della frazione di San Martino della Battaglia è stato bloccato per consentire l’intervento dei soccorritori e degli agenti della Polizia stradale.

Incidenti mortali

Si tratta purtroppo dell’ennesima vittima di incidenti stradali sulle strade bresciane, tristemente numerose negli ultimi giorni. Ieri in via Scuole a Brescia ha perso la vita Luigi Penna, 66 anni, che si è schiantato a bordo del suo scooter contro un semaforo. Venerdì scorso Laura Baruffi, 82 anni, è stata investita mentre attraversava nella via di casa sua a Rovato, mentre sono due sorelle di 14 e 23 anni, Dana e Camilla Galli, le vittime del terribile schianto lungo la Sp510 a Iseo di giovedì 4 giugno.