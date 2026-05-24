Auto si schianta in Corda Molle: gravi nonna e nipote

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Montichiari, intervenuti sul posto. Ma stando alle prime ricostruzioni l’auto coinvolta nell’incidente avvenuto oggi, domenica, sulla Corda Molle avrebbe fatto tutto da sola.
Alla guida del mezzo c’era una donna di 75 anni, che stava viaggiando insieme al nipote di 28. L’impatto è stato violento ed entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: la donna anziana al Civile, mentre il nipote – un ragazzo disabile – alla Poliambulanza.