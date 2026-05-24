Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Auto si schianta in Corda Molle: gravi nonna e nipote

È successo oggi pomeriggio nel tratto tra Torbole Casaglia e Azzano Mella: alla guida c’era la donna
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Uno scorcio della Corda Molle (foto d'archvio) - © www.giornaledibrescia.it
Uno scorcio della Corda Molle (foto d'archvio) - © www.giornaledibrescia.it

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Montichiari, intervenuti sul posto. Ma stando alle prime ricostruzioni l’auto coinvolta nell’incidente avvenuto oggi, domenica, sulla Corda Molle avrebbe fatto tutto da sola.

Alla guida del mezzo c’era una donna di 75 anni, che stava viaggiando insieme al nipote di 28. L’impatto è stato violento ed entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: la donna anziana al Civile, mentre il nipote – un ragazzo disabile – alla Poliambulanza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidentenonnanipotecorda molleTorbole CasagliaAzzano Mella
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...