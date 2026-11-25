Sopravvive ad una caduta con il suo scooter, riesce a rialzarsi e a parlare con i primi soccorritori. Poche ore dopo muore al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano del Garda. «Soffocato dal materiale gastrico finito nelle vie respiratorie» sostengono i medici. Ma la famiglia non ci sta e chiede chiarezza. Estrema sintesi di un caso che dall’ospedale di Desenzano ora è finito sul tavolo della Procura. Al centro c’è la morte di Simone Masini, avvenuta lo scorso 21 marzo.
Da una parte i consulenti nominati della pm Caty Bressanelli, che escludono responsabilità dei medici. Dall'altra invece la famiglia della vittima, che non vuole che il caso venga chiuso perché «tante, troppe cose non tornano». A complicare il quadro c’è un elemento grave da qualsiasi angolazione lo si guardi: il materiale prelevato durante l'autopsia è inutilizzabile perché mal conservato.
L’incidente
Ma andiamo con ordine: nel pomeriggio del 21 marzo Masini perde il controllo dello scooter mentre percorre via Mantova, a Lonato del Garda. Urta un muretto e finisce contro un palo della segnaletica stradale. Un carabiniere fuori servizio assiste all'incidente e nella sua testimonianza racconta che l'uomo si rialza quasi immediatamente, risponde alle domande, ma appare molto pallido e a tratti poco lucido.
Masini viene trasportato all'ospedale di Desenzano e durante la permanenza in pronto soccorso «il paziente – viene scritto nei referti agli atti – presenta episodi ripetuti di vomito e un peggioramento dello stato di coscienza». I medici decidono così di procedere all'intubazione, «anche per consentire l'esecuzione in sicurezza degli accertamenti radiologici». È in questa fase che Simone Masini, 57 anni, muore.
L’inchiesta
La Procura di Brescia affida gli accertamenti a due specialisti che individuano la causa del decesso in un’asfissia meccanica provocata «dall'aspirazione massiva di materiale gastrico». Soffocato di fatto dal suo stesso vomito. La consulenza ritiene sostanzialmente corretto il percorso assistenziale e non individua condotte colpose del personale medico. I periti riconoscono tuttavia alcuni limiti nella documentazione disponibile, che non consentono di ricostruire con precisione tutti i tempi delle procedure e della somministrazione di farmaci.
Ed è proprio su questo punto che la famiglia del 57enne accende i riflettori attraverso il proprio consulente medico. Nell'istanza del 23 novembre la professionista rileva quella che considera «una contraddizione della relazione peritale». Chi ha firmato la perizia per la Procura dichiara che non è possibile stabilire in modo univoco gli orari delle singole manovre assistenziali ma allo stesso tempo esclude il ruolo dei farmaci nel determinare il vomito sulla base della successione cronologica degli eventi.
La consulente chiede quindi di acquisire i dati originali dei monitor, del defibrillatore, del gestionale del pronto soccorso, compresa la cronologia delle modifiche apportate alla cartella clinica. Secondo l'istanza, alcune annotazioni relative a sedazione, intubazione, arresto cardiaco e rianimazione sarebbero state inserite successivamente ai fatti, in gran parte dopo la constatazione della morte. La famiglia solleva una domanda precisa: «l'aspirazione del materiale gastrico che ha ucciso Simone poteva essere evitata?» chiede la compagna del 57enne.
Secondo la ricostruzione proposta dalla consulente, «l'aspirazione massiva» si sarebbe verificata nella fase della sedazione e dell'intubazione, quando i farmaci avevano determinato la perdita dei riflessi protettivi delle vie aeree. Per questo viene chiesto di verificare se l'intubazione fosse effettivamente necessaria, quali precauzioni fossero state adottate, in quale posizione si trovasse il paziente e quanto tempo fosse trascorso tra la perdita di coscienza e la protezione delle vie respiratorie.
Il caso nel caso
Il 25 agosto, cinque mesi dopo l’autopsia, durante le attività di laboratorio, viene scoperto che i frammenti d'organo conservati per gli accertamenti istologici non sono più utilizzabili. Lo mette nero su bianco la direttrice dell'Unità operativa complessa di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il contenitore del materiale non sarebbe stato ermeticamente chiuso, «verosimilmente per la compressione esercitata da altri contenitori presenti nello stesso armadio». E così «il liquido fissativo risulta completamente evaporato e i tessuti non possono più essere utilizzati».
E anche sul punto la famiglia Masini vuole sapere «chi avesse in custodia i reperti, perché non fossero stati esaminati nei mesi precedenti e quali ulteriori verifiche siano diventate impossibili». Nell’istanza depositata in Procura nelle scorse ore, la consulente della famiglia del 57enne morto lo scorso 21 marzo propone che la pm titolare dell’inchiesta valuti la sostituzione dei consulenti già nominati e affidi gli accertamenti a un nuovo collegio composto da medico legale, anestesista rianimatore, tossicologo forense e anatomopatologo. Oltre a chiedere un'indagine autonoma sull’inutilizzabilità dei reperti mal conservati durante le indagini.