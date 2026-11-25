Muore in ospedale, reperti dell’autopsia mal conservati: «Vogliamo verità»

Simone Masini, 57 anni, era deceduto il 21 marzo scorso al pronto soccorso di Desenzano dopo un incidente in scooter. I campioni prelevati durante l’autopsia sono diventati inutilizzabili: la famiglia contesta la perizia e chiede nuovi accertamenti