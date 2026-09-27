Frontale tra due moto ad Anfo, due feriti e traffico rallentato

Un insidioso incidente si è verificato poco prima delle 15 di oggi, domenica 27 settembre, lungo la Sp237 del Caffaro, in località Sant’Antonio ad Anfo, dove due motociclette si sono scontrate frontalmente. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara ed è al vaglio delle Forze dell’ordine. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, intervenuti sul posto con un’ambulanza dei volontari di Anfo e l’auto infermierizzata della Valle Sabbia.
I soccorsi
La centrale operativa di Areu ha disposto anche l’intervento di due elisoccorsi: il primo decollato da Brescia e il secondo da Verona. Quest’ultimo, dopo aver raggiunto la zona della Valvestino, è stato però fatto rientrare alla base poiché il suo intervento non si è più reso necessario.
Due le persone coinvolte nello scontro. Dopo essere state valutate e stabilizzate dai sanitari, entrambe sono state trasportate in codice giallo in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione della viabilità. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico lungo la Provinciale, dove si sono formate code e rallentamenti.