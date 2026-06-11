Frontale a Leno, due feriti e traffico in tilt

Violento scontro oggi lungo la deviante della Sp VII a Leno. L’incidente si è verificato attorno alle 16 e ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.
L’impatto è stato particolarmente violento. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul posto insieme ai mezzi di soccorso. La centrale operativa ha attivato i soccorsi in codice rosso.
Sul luogo dell’incidente sono arrivate, oltre ai pompieri e ai sanitari, anche due pattuglie della Polizia locale di Leno che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ipotesi, ancora al vaglio degli agenti, all’origine dello schianto potrebbe esserci una manovra azzardata da parte di uno dei veicoli coinvolti. I due automobilisti sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza.
Pesanti le ripercussioni sul traffico durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. La circolazione è tornata regolare dopo alcune ore, al termine degli interventi, con la riapertura della strada in entrambe le direzioni di marcia.