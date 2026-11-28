Grande spavento questa mattina per il padre della sindaca di Pavone Mella, l’eurodeputata Mariateresa Vivaldini. L’uomo, di 83 anni, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico sulla strada che conduce dal comune della Bassa a Pralboino. Un’auto avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la vettura di Vivaldini. Il padre della sindaca è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale dove è stato ricoverato per una vertebra fratturata. Resterà sotto osservazione.
Pavone Mella, ferito in un incidente il papà della sindaca Vivaldini
L’uomo, di 83 anni, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra auto sulla strada che porta a Pralboino. Ancora da chiarire la dinamica
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L'incidente tra due auto sulla strada tra Pavone Mella e Pralboino
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