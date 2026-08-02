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Auto sbanda in curva e si ribalta nel bosco: soccorsi due ragazzi

Incidente nella notte a Casto. A dare l’allarme gli amici che viaggiavano su un’altra vettura
Ubaldo Vallini
L'auto ruote all'aria nel bosco © www.giornaledibrescia.it
L'auto ruote all'aria nel bosco © www.giornaledibrescia.it

Stavano risalendo la stradina che dalla Brecom porta al piazzale del Dos del Grom, e poi sulla Provinciale III che scorre fra Nozza e la Valle Trompia.
Alle 5 di questa mattina, l’auto è arrivata «lunga» sull’ultima curva che gira a sinistra, ha attraversato una stradina sterrata e si è infilata ruote all’aria nel bosco.
Gli amici, che viaggiavano su un’autovettura poco davanti, se ne sono accorti subito e si sono precipitati a prestare loro soccorso.
Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti in codice rosso i volontari dell’ambulanza da Marcheno ed i Vigili del Fuoco di Vestone.
I due sulla Giulietta, un ragazzo e una ragazza, sono per fortuna usciti quasi incolumi dall’auto.
Solo lei, passeggera, una ragazza di 17 anni di Lodrino, ha avuto bisogno delle cure dei volontari, per un successivo ricovero avvenuto al Pronto soccorso del Civile di Brescia, con un rassicurante codice verde.
Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri da Vobarno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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