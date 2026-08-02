Incidente nel Cremonese, 23enne bresciano indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il 23enne di Verolanuova che nella notte fra venerdì e sabato, a Casalbuttano, in provincia di Cremona, dopo aver invaso la corsia di marcia aveva travolto un’auto con quattro amiche a bordo, con la 56enne Savina Baiocchi di Spinadesco morta sul colpo.
La dinamica
Delle indagini si sono occupati i carabinieri e gli atti sono stati trasmessi questa mattina alla procura della Repubblica. Secondo la ricostruzione dell’Arma, il 23enne, al volante di una Byd Sail e con la fidanzata al fianco, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo in pieno rettilineo.
Invasa la carreggiata, ha prima urtato una Bmw Serie 1, il cui conducente è rimasto leggermente ferito, e ha poi impattato frontalmente con la Kia Sportage dove la vittima viaggiava sul sedile passeggeri. Con lei tre amiche, colleghe di lavoro. Avevano trascorso insieme la serata in pizzeria per salutarsi prima dell’inizio delle vacanze.