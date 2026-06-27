Spaventoso incidente nel pomeriggio a Calvisano, all’incrocio tra via Brescia e via Oriani. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale in rotta di collisione ci sono finite una Dacia Duster ed una Fiat Panda che, in seguito all’impatto, si è ribaltata nel terreno adiacente la strada. Sul posto, per prestare soccorso agli occupanti dei due mezzi, sono arrivate tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Per uno dei sette feriti è stato necessario il ricovero alla Poliambulanza, in condizioni critiche, ma mai in pericolo di vita. Con lui in ospedale, ma in codice giallo, altri due feriti.
Schianto all’incrocio a Calvisano, una Panda si ribalta nel campo
Sette le persone rimaste coinvolte nell’incidente, per tre è stato necessario il ricovero in ospedale
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici