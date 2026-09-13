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Incidente sull’A4 tra Peschiera e Sirmione: quattro feriti, lunghe code

Gli incolonnamenti sono arrivati fino a 10 chilometri in direzione Brescia. Chiuso temporaneamente il casello di Sommacampagna
Lunghe code dopo l'incidente
Lunghe code dopo l'incidente

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A4 Milano-Venezia, nel tratto tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, al confine tra Veneto e Lombardia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un elicottero arrivato da Brescia, un'ambulanza e un'auto medica da Verona. I feriti, due in gravi condizioni e due in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedali di Brescia e di Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento. 

A causa dell'incidente è temporaneamente chiuso in entrata il casello di Sommacampagna (Verona). Nel tratto in direzione di Milano si sono formati quasi 10 chilometri di coda

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