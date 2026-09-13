Incidente sull’A4 tra Peschiera e Sirmione: quattro feriti, lunghe code

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A4 Milano-Venezia, nel tratto tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, al confine tra Veneto e Lombardia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un elicottero arrivato da Brescia, un'ambulanza e un'auto medica da Verona. I feriti, due in gravi condizioni e due in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedali di Brescia e di Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento.
A causa dell'incidente è temporaneamente chiuso in entrata il casello di Sommacampagna (Verona). Nel tratto in direzione di Milano si sono formati quasi 10 chilometri di coda.