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Si schianta in moto contro un’auto a Sarezzo: grave un motociclista

L’incidente è avvenuto ieri sera a Ponte Zanano: l’uomo, un 29enne di Gardone Valtrompia, è ricoverato in terapia intensiva al Civile
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La moto sulla quale viaggiava il 29enne - © www.giornaledibrescia.it
La moto sulla quale viaggiava il 29enne - © www.giornaledibrescia.it

Grave incidente tra un’auto e una moto ieri sera, a Ponte Zanano a Sarezzo: ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 29 anni di Gardone Valtrompia, trasportato d’urgenza al Civile, dove resta ricoverato in terapia intensiva.

Lo scontro

L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale del Corpo intercomunale Valle Trompia, è avvenuto poco dopo le 23.30 lungo la Sp345.

A quanto risulta sembra che i veicoli stessero andando nella stessa direzione, ma anche questo è ancora da chiarire. Sta di fatto che l’impatto e la caduta sono stati violenti e il 29enne ha riportato serie ferite. Alla guida dell’auto un 42enne di Sarezzo, per lui nulla di grave.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente stradalemotociclistaSarezzoPonte Zanano
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