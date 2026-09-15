Incidente a Gavardo, coinvolti un’auto e un motorino: un ferito

L’incidente poco prima delle 17.30 all’incrocio fra via Giovanni Quarena e via Fornaci. Sul posto ambulanza e Polizia Locale, pesanti ripercussioni sul traffico. Auto e motorino si sono scontrati poco prima delle 17.30 di oggi a Gavardo, all’incrocio fra via Giovanni Quarena e via Fornaci.
L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, un’utilitaria che procedeva lungo via Quarena in direzione del centro di Gavardo avrebbe iniziato la svolta a sinistra per imboccare via Fornaci. Il conducente dell’auto non si sarebbe però accorto del sopraggiungere, dalla direzione opposta, di un motorino, finendo per travolgere il mezzo a due ruote.
Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato i volontari dell’ambulanza dell’Anc di Roè Volciano, intervenuti in codice giallo. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità: data l’ora di punta e trattandosi di una delle principali vie d’accesso al paese, lungo via Quarena si sono formate lunghe code.