Incidente a Gavardo sulla 45bis, traffico in tilt all’ora di punta

Tre persone ferite e traffico paralizzato questa mattina lungo la 45Bis, in direzione di Brescia, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 7.20, all'altezza del distributore Enilive, fra lo svincolo di Gavardo e quello per la località Busela.
Secondo una prima ricostruzione, due automobilisti erano rimasti coinvolti in un tamponamento e si erano fermati a bordo strada per compilare la constatazione amichevole.
Proprio mentre stavano cercando di sistemare la questione, un terzo veicolo è piombato su di loro, provocando una carambola che ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi di soccorso.
Un punto particolarmente delicato della tangenziale, quello in cui è avvenuto l'incidente. L'uscita dall'area di servizio è infatti priva di una corsia di accelerazione, con il risultato che gli automobilisti, per immettersi sulla 45Bis, devono farlo praticamente da fermi, inserendosi direttamente nel flusso dei veicoli in transito. Una soluzione viabilistica decisamente infelice, che rende la manovra particolarmente insidiosa, soprattutto nelle ore di maggior traffico.
I feriti
Tre gli uomini coinvolti, di 24, 27 e 66 anni. Sul posto sono arrivate le ambulanze dei volontari di Nuvolento, Bedizzole e Roè Volciano, insieme all'automedica della Valle Sabbia.
Fortunatamente, nonostante lo scontro, le conseguenze per gli occupanti dei veicoli sono state contenute. Solo per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto al Pronto soccorso in codice giallo. Lievi le conseguenze per gli altri due.
Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Salò, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati, una pattuglia dei Carabinieri, incaricata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, e il personale Anas.
Particolarmente pesanti le ripercussioni sulla circolazione, proprio nell'ora di punta del traffico mattutino. Le code si sono allungate fino a Nuvolento, con rallentamenti e incolonnamenti anche su tutte le diramazioni che confluiscono nello svincolo della Fibbia, sia per chi arrivava da Salò sia per gli automobilisti provenienti dalla Valle Sabbia.