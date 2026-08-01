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Incendio in centro storico: magazzino prende fuoco in corso Mameli

Le fiamme sono divampate nella tarda serata di venerdì a due passi da piazza Loggia: la strada è stata chiusa per qualche ora per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco
Sara Polotti, Alice Resconi
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L'incendio in corso Mameli a Brescia

Incendio nella serata di venerdì in pieno centro storico a Brescia. Le fiamme sono divampate all’interno del magazzino di una pizzeria in corso Mameli, nel tratto adiacente a piazza della Loggia, e hanno reso necessaria la temporanea chiusura della strada per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco e la messa in sicurezza dell’area.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, il rogo ha interessato esclusivamente il locale adibito a magazzino e non si è esteso alle abitazioni della palazzina, che non sono rimaste coinvolte. L’intervento ha permesso dunque di circoscrivere rapidamente l’incendio.

L'incendio in corso Mameli
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L'incendio in corso Mameli

Non si segnalano persone coinvolte. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza. Nella mattinata di oggi è previsto un intervento della Polizia locale per completare le verifiche e sistemare la zona in vista dello svolgimento del mercato cittadino del sabato. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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