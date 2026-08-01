Incendio in centro storico: magazzino prende fuoco in corso Mameli

Incendio nella serata di venerdì in pieno centro storico a Brescia. Le fiamme sono divampate all’interno del magazzino di una pizzeria in corso Mameli, nel tratto adiacente a piazza della Loggia, e hanno reso necessaria la temporanea chiusura della strada per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco e la messa in sicurezza dell’area.
Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, il rogo ha interessato esclusivamente il locale adibito a magazzino e non si è esteso alle abitazioni della palazzina, che non sono rimaste coinvolte. L’intervento ha permesso dunque di circoscrivere rapidamente l’incendio.
Non si segnalano persone coinvolte. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza. Nella mattinata di oggi è previsto un intervento della Polizia locale per completare le verifiche e sistemare la zona in vista dello svolgimento del mercato cittadino del sabato. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.