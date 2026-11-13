Incendio nella notte in via Eritrea: fiamme nella palazzina ex Tempini

Incendio nella notte in via Eritrea, a Brescia, all'interno della palazzina che in passato aveva ospitato gli uffici della Tempini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e concluso le operazioni di spegnimento intorno alle 5.30 del mattino.
L'edificio, da tempo in stato di abbandono, è noto per essere diventato un luogo di rifugio per persone senza fissa dimora, nonostante le ripetute chiusure e i numerosi sgomberi effettuati nel corso degli anni. Resta da chiarire l'origine dell'incendio.