Incendio in Maddalena: in fumo più di tre ettari di bosco, si cercano i piromani

Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica dell’incendio che intorno alle 12 di oggi si è sviluppato intorno al nono tornante sul versante sud del monte Maddalena, ma l’incendio vivo, sviluppato in cinque focolai, risulta essere domato. Per la presenza di questi differenti inneschi si ritiene che si tratti di un rogo doloso e i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Brescia faranno ulteriori accertamenti per risalire alle cause e identificare gli autori. Sul posto anche la Polizia Locale.

L'area dell'incendio - © www.giornaledibrescia.it

Le operazioni ancora in corso sono necessarie per bonificare il terreno e scongiurare il rinfocolarsi di braci sotto la cenere. Il rogo ha interessato una superficie di bosco pari a più di tre ettari di bosco del Parco delle colline di Brescia, in una zona corrispondente a quella in cui si sono sviluppati incendi negli anni scorsi.

Le forze impegnate per lo spegnimento

Per contenere l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile della Provincia e del Comune di Brescia, i Carabinieri forestali, la Polizia Locale, i volontari dell’associazione di protezione civile Gruppo Val Carobbio e dei gruppi comunali di Mazzano e Botticino.

Il Comune, attraverso il sistema locale di Protezione civile, ha fornito il supporto tecnico-logistico necessario al direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), cui è affidata sul territorio regionale la direzione delle attività di spegnimento degli incendi boschivi.

In particolare, è stato impiegato un elicottero che ha lanciato oltre 30mila litri d’acqua soprattutto nell’area della testa dell’incendio che si trovava in una zona impervia e difficile da raggiungere dagli operatori a terra. La strada, chiusa da tre pattuglie della Polizia Locale sui tornanti nove e undici, è stata riaperta.