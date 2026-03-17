Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Fumo e scintille dalla canna fumaria: paura a Vobarno

Ubaldo Vallini
Fortunatamente sono state poche le conseguenze per il camino che ha preso fuoco in una palazzina di via Lama: l’incendio non si è propagato al tetto in legno
La canna fumaria che ha preso fuoco a Vobarno
La canna fumaria che ha preso fuoco a Vobarno
AA

Le sirene dei Vigili del fuoco salodiani intervenuti con due automezzi a Vobarno hanno squarciato il silenzio della serata di ieri, poco dopo le 20 in via Lama. A lanciare l’allarme il proprietario stesso dello stabile, quando si è accorto che al primo piano le stanze erano avvolte dal fumo della canna fumaria che presentava una vistosa crepa, mentre dal comignolo uscivano copiose le scintille.
A provocarle il caminetto acceso al piano terra. Il timore maggiore era che il forte calore sprigionato potesse trasmettersi al tetto in legno del tipo areato, provocando un incendio che certo avrebbe potuto coinvolgere anche le case circostanti.

Per fortuna, ma anche grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco salodiani, il tutto è stato poi ridimensionato. Al loro arrivo i pompieri hanno spento il tutto, per passare poi al monitoraggio del complesso camino-canna fumaria con le termocamere, fino al ritorno alla normalità.
Il risultato: qualche tegola rotta e, certamente, la canna fumaria da sistemare, magari introducendo nella vecchia un nuovo tubo d’acciaio. Diciamo che questa volta è andata bene.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
canna fumariaincendio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario