Fumo e scintille dalla canna fumaria: paura a Vobarno

Le sirene dei Vigili del fuoco salodiani intervenuti con due automezzi a Vobarno hanno squarciato il silenzio della serata di ieri, poco dopo le 20 in via Lama. A lanciare l’allarme il proprietario stesso dello stabile, quando si è accorto che al primo piano le stanze erano avvolte dal fumo della canna fumaria che presentava una vistosa crepa, mentre dal comignolo uscivano copiose le scintille.

A provocarle il caminetto acceso al piano terra. Il timore maggiore era che il forte calore sprigionato potesse trasmettersi al tetto in legno del tipo areato, provocando un incendio che certo avrebbe potuto coinvolgere anche le case circostanti.

Per fortuna, ma anche grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco salodiani, il tutto è stato poi ridimensionato. Al loro arrivo i pompieri hanno spento il tutto, per passare poi al monitoraggio del complesso camino-canna fumaria con le termocamere, fino al ritorno alla normalità.

Il risultato: qualche tegola rotta e, certamente, la canna fumaria da sistemare, magari introducendo nella vecchia un nuovo tubo d’acciaio. Diciamo che questa volta è andata bene.