Cascina in fiamme a Pralboino: il cane abbaia e salva la famiglia

A fuoco centinaia di balle di fieno, incolume la famiglia residente nella cascina: madre e figlia sono state svegliate dal cane che, abbaiando, ha salvato loro la vita.

Il maxi incendio, che ha causato ingenti danni, si è sviluppato nella notte tra lunedì e ieri alla cascina Tavolette A Mattina di Pralboino. Le fiamme sarebbero scaturite dal fieno ammassato sotto uno dei due porticati. Il pronto intervento degli agricoltori con le botti, arrivati in aiuto dei proprietari in attesa che giungessero i Vigili del fuoco, ha evitato il peggio. Il vasto rogo, purtroppo, è comunque riuscito a intaccare anche un secondo fienile, appartenente a un’altra proprietà, sotto al quale c’erano stoccate altre balle.

I soccorsi

A dare l’allarme, dicevamo, è stato proprio il cagnolino che, intorno alla mezzanotte, si è messo ad abbaiare svegliando di soprassalto le due residenti dell’abitazione limitrofa al fienile che non si erano accorte di nulla. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Le prime squadre di Vigili del fuoco intervenute, da Brescia e da Orzinuovi, seguite successivamente dai colleghi di Verolanuova, sono riuscite a domare l’incendio evitando che il fuoco intaccasse anche l’abitazione. I Vigili del fuoco hanno poi sistemato tutte le balle di fieno in un campo limitrofo mettendo in sicurezza l’area. Sul posto oltre ai pompieri anche un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Verolanuova.

Il sindaco

Nel pomeriggio, terminate le operazioni di spegnimento, è arrivato anche il sindaco Riccardo Romagnoli: «Sono andato a trovare le famiglie e portare loro la solidarietà di tutta la comunità - spiega il primo cittadino -. Nel dramma c’è stata una bella risposta di solidarietà da parte degli agricoltori che per primi si sono rimboccati le maniche per aiutare. Importante è stato il cane che ha dato per primo l’allarme salvando la vita di due donne». Sulle cause che hanno innescato il rogo stanno indagando le forze dell’ordine intervenute.