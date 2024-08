Incendio alla Faerch, operazioni di spegnimento fino a tarda notte

Alessandra Portesani

È il secondo rogo in meno di un anno nell'azienda di Verolanuova. Si indaga sulle cause del disastro: al vaglio tutte le piste, senza alcuna esclusione

3 ' di lettura

Verolanuova: gigantesco incendio alla Faerch

Un altro grosso incendio alla Faerch di Verolanuova. Il secondo in meno di un anno. Nel cuore della notte le fiamme divampate in un magazzino hanno divorato in poche ore decine di migliaia di confezioni in polistirolo per alimenti e il rogo ha portato anche al collasso del capannone, crollato durante le operazioni di spegnimento. Maxi incendio nella notte alla Faerch di Verolanuova Il fuoco L’incendio è scoppiato nella notte tra domenica e lunedì e le fiamme, segnalate poco dopo la mezzanotte, h