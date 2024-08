Incendio in cascina a Pralboino, a fuoco centinaia di balle di fieno

A fuoco centinaia di balle di fieno, salve le abitazioni. È successo nella notte alla cascina Tavolette A Mattina di Pralboino. Le fiamme sarebbero partite dal fieno ammassato sotto un porticato agricolo. Il vasto rogo però ha intaccato anche un secondo portico, di un’altra proprietà, sotto al quale c’erano altre balle di fieno.

Le prime squadre di Vigili del fuoco intervenute, da Brescia e da Orzinuovi, sono riuscite a domare l’incendio evitando che le fiamme intaccassero le abitazioni vicine. A dare l’allarme sono stati i proprietari intorno alla mezzanotte di ieri.

L’intervento è ancora in corso, in queste ore i pompieri stanno ammassando il fieno portandolo in un campo.