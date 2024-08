Incendio in un’autorimessa a Gianico: nessun ferito

Incendio in un'autorimessa a Gianico. In mattinata, attorno alle 10.30, una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia è intervenuta in via Marconi per domare le fiamme che avevano intaccato un'automobile e un piccolo deposito di legna.

L'incendio è stato spento tramite schiume estinguenti di ultima generazione, e fortunatamente non si registrano feriti.