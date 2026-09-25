Incendio in un garage a Pisogne: distrutte un’auto elettrica e un’ibrida

Paura nella mattinata di venerdì 25 settembre a Pisogne, dove due automobili, una elettrica e una ibrida, sono state coinvolte in un incendio all’interno del garage interrato di una villetta. Le fiamme hanno provocato ingenti danni sia alle vetture sia alla struttura, che è stata dichiarata inagibile. Non si registrano feriti.
L’intervento
L’allarme è scattato alle 5.40. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme, con un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse anche per la presenza delle batterie delle automobili. Per domare l’incendio è stato necessario utilizzare ingenti quantità di schiuma.
Il tipo di veicoli ha richiesto inoltre particolari cautele per evitare il rischio di un nuovo innesco legato alle batterie. L’autobotte ha irrorato i locali del garage durante le operazioni di messa in sicurezza. Le temperature raggiunte durante l’incendio sono state molto elevate e hanno provocato danni ingenti alle strutture del garage.
Al termine delle operazioni di spegnimento, l’intervento dei Vigili del fuoco è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione delle due automobili. Non risultano persone coinvolte.