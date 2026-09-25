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Incendio in un garage a Pisogne: distrutte un’auto elettrica e un’ibrida

Le due vetture hanno preso fuoco nel locale interrato di una villetta. Ingenti i danni alla struttura e complesse le operazioni di spegnimento a causa delle batterie
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Una delle automobili che hanno preso fuoco a Pisogne
Una delle automobili che hanno preso fuoco a Pisogne

Paura nella mattinata di venerdì 25 settembre a Pisogne, dove due automobili, una elettrica e una ibrida, sono state coinvolte in un incendio all’interno del garage interrato di una villetta. Le fiamme hanno provocato ingenti danni sia alle vetture sia alla struttura, che è stata dichiarata inagibile. Non si registrano feriti.

L’intervento

L’allarme è scattato alle 5.40. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme, con un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse anche per la presenza delle batterie delle automobili. Per domare l’incendio è stato necessario utilizzare ingenti quantità di schiuma.

Il tipo di veicoli ha richiesto inoltre particolari cautele per evitare il rischio di un nuovo innesco legato alle batterie. L’autobotte ha irrorato i locali del garage durante le operazioni di messa in sicurezza. Le temperature raggiunte durante l’incendio sono state molto elevate e hanno provocato danni ingenti alle strutture del garage.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’intervento dei Vigili del fuoco è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione delle due automobili. Non risultano persone coinvolte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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