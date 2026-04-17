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Inaugurata a Breno la sesta Casa di comunità della Valcamonica

Giuliana Mossoni
La struttura serve 12.500 abitanti. Ora si attendono le strutture di Edolo e Pisogne
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A Breno la nuova Casa di comunità
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Un nuovo tassello nel rafforzamento della sanità territoriale della Valcamonica: è stata inaugurata la Casa di comunità di Breno, struttura rinnovata che rappresenta un passo avanti nel potenziamento della rete dei servizi sociosanitari locali.

È già operativa da qualche tempo e offre servizi ai cittadini di Breno, Braone, Cividate, Losine, Malegno e Niardo, per un bacino di circa 12.500 abitanti.

Si tratta del punto unico di accesso Pua, del Cup, dell’assistenza primaria con ambulatori di medicina generale e cure domiciliari, della specialistica ambulatoriale e diagnostica di base, anche in telemedicina. Presenti, inoltre, servizi di prevenzione e promozione della salute, tra cui il centro vaccinale, il consultorio familiare e gli ambulatori dedicati, oltre a spazi per l’integrazione con i servizi sociali e la presa in carico dei pazienti fragili e cronici.

In via Nissolina

L’immobile, già sede dei servizi sanitari a Breno, è stata ristrutturata grazie ai fondi del Pnrr, per un investimento di circa 1,35 milioni di euro.

L’intervento ha riguardato sia gli aspetti edilizi sia quelli tecnologici e impiantistici: riqualificazione degli spazi interni, rinnovo degli impianti elettrici e meccanici, introduzione di sistemi ad alta efficienza energetica e installazione di nuove tecnologie a supporto dell’attività sanitaria.

Ad aprire la cerimonia è stato il direttore generale dell’Asst Valcamonica Corrado Scolari, che ha evidenziato il valore strategico dell’intervento: «La Casa di comunità di Breno rappresenta un tassello fondamentale per una sanità sempre più vicina ai cittadini, con servizi accessibili, innovativi e orientati ai bisogni reali della popolazione».

A seguire le parole del prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, che in mattinata ha anche incontrato i sindaci camuni per una tappa del Comitato per l’ordine e la sicurezza, del sindaco Alessandro Panteghini e delle altre autorità presenti.

La Casa di comunità e i servizi attivi sono stati illustrati dalla direttrice del distretto Valcamonica-Sebino Giuseppina Barcellini, dalla coordinatrice Gabriella Bertoni e dal coordinatore dei medici di base Vittorio Do.

La struttura brenese arriva dopo quelle di Ponte di Legno, Cedegolo, Ossimo, Berzo Inferiore e Darfo; ancora da inaugurare la Casa di Edolo, il prossimo autunno, e Pisogne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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