In viaggio tra storia ed enogastronomia a Rodengo Saiano

Borgo incantevole che unisce il fascino della storia antica a una radicata tradizione enogastronomica, Rodengo Saiano nasce dalla fusione dei due nuclei originari e rappresenta una tappa imperdibile per chiunque desideri esplorare l’anima autentica del territorio bresciano. Il vero gioiello del paese è l’Abbazia Olivetana di San Nicola, uno dei complessi monastici più imponenti e affascinanti dell’intera Italia settentrionale.
La storia
Fondata nel 1090 dai monaci Cluniacensi e successivamente ampliata dagli Olivetani, l’abbazia si presenta come uno straordinario scrigno d’arte. Al suo interno, tra i tre maestosi chiostri e la chiesa abbaziale, si possono ammirare affreschi e capolavori di famosi maestri del Rinascimento bresciano del calibro di Romanino, Moretto e Lattanzio Gambara. Passeggiare nel silenzio dei suoi cortili significa fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo.
Vigne e cantine
Oltre alla ricchezza storico-artistica, Rodengo Saiano vanta un legame indissolubile con la terra. Il paesaggio circostante è disegnato da geometrici filari di vigne da cui nasce il vino Franciacorta Docg, celebre ormai in tutto il mondo. Le numerose cantine storiche e gli agriturismi della zona aprono regolarmente le porte per visite guidate e degustazioni, offrendo un’esperienza sensoriale unica che unisce il palato alla bellezza dei panorami collinari. Per gli amanti del trekking e delle attività all’aria aperta, il Monte Delma e il Parco delle Colline offrono percorsi naturalistici ideali per suggestive passeggiate a piedi o in bicicletta.
Negli ultimi anni, il comune franciacortino ha saputo coniugare la sua vocazione culturale e rurale con la modernità, diventando un punto di riferimento anche per lo shopping a livello regionale grazie al rinomato Franciacorta Designer Village. Questa famosa cittadella degli acquisti all’aperto attira visitatori da tutto il Nord Italia, integrandosi perfettamente nel circuito turistico locale. Rodengo Saiano si conferma così un borgo poliedrico.