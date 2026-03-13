«In piazza con noi», Teletutto torna a Padernello

Domenica «In piazza con noi», trasmissione di Teletutto, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta del Medico e Giorgio Zanetti, torna nella Bassa - in particolare nel borgo rurale di Padernello - e, dalle 11 alle 12.30, accende le telecamere per raccontare una plaga nella quale storia e cultura da sempre si intrecciano con l’enogastronomia.

Territorio

L’evento rientra nel progetto di promozione del territorio e delle sue eccellenze promosso dalla Provincia, che per l’occasione ha trovato la collaborazione del Comune di Borgo San Giacomo e della Fondazione Castello di Padernello Ets. A fare gli onori di casa saranno Silvia Sbruzzi, vicesindaco di Borgo San Giacomo e Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello Ets e consigliere della Fondazione Brescia Eventi. Ospiti l’assessore alla Cultura della Provincia, Nini Ferrari e il consigliere provinciale Tommaso Brognoli. Presenti anche Ruben Gallia, titolare dell’Agri-birrificio artigianale del Graal e Omar Pansera, proprietario della Locanda del Vegnot.

«Da mattino a sera, l’abitato di Padernello, il suo castello e la Cascina La Bassa, saranno animati dal Mercato della Terra Slow Food, un'alleanza concreta tra produttori, enti, associazioni e consumatori, uniti dalla convinzione che il cibo buono, pulito e giusto non sia un lusso, ma una scelta quotidiana possibile – ha spiegato Pedroni -. Un luogo in cui il tempo sembra scorrere a un ritmo diverso. Dove un contadino e un cuoco si stringono la mano, dove un seme cambia tasca e con esso viaggia una storia di secoli, dove il profumo dello spiedo si mescola all'aria frizzante di marzo».

Tradizione e prelibatezze

Uno dei momenti della giornata vedrà lo scambio dei semi, pratica antica che affonda le radici in millenni di sapienza contadina. Accanto al mercato, la domenica si arricchisce di un appuntamento goloso e dal cuore grande: lo spiedo solidale, preparato dai volontari della Fondazione Castello di Padernello per sostenere il recupero dell'antica scuderia, la manutenzione del borgo e la salvaguardia del paesaggio circostante. Proprio lo spiedo, con i casoncelli di Barbariga, l’Òss de stòmec e il farro di San Paolo sono riconosciuti come prodotti De.Co.

Le clip filmate condurranno alla scoperta del mulino della Motella, con i suoi 7 secoli di storia raccontati dal professor Gian Mario Andrico, dei vigneti sperimentali della valle del fiume Oglio, curati dalla Cra di Borgo San Giacomo e dell’agriturismo della famiglia Bettoni. Ad aprire e chiudere la diretta saranno le note dell’orchestra Mariachi del Borgo.