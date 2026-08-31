Acqua e futuro: Orzinuovi apre la Fiera a «In Piazza con Noi»

Sotto un sole limpido a brillare su una piazza Vittorio Emanuele in festa, ha preso il via domenica 30 agosto da Orzinuovi, con Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati, la nuova stagione di «In Piazza con Noi». La storica trasmissione di Teletutto è tornata in diretta dalla 78esima Fiera per accendere i riflettori su volti, storie e progetti del territorio.
Il tema
L’acqua ha fatto da filo conduttore alla Fiera: «I cambiamenti climatici sono una costante e servono scelte coraggiose – ha detto il sindaco Laura Magli –. La fontana allestita in piazza porta la vita e questa Fiera vive grazie all’impegno delle persone». Una visione rimarcata per il comparto agricolo da Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia: «L’acqua è una risorsa da tutelare attraverso metodi scientifici».
Sempre per l’agricoltura, Gianluigi Vimercati e Mattia Ferrari di Confagricoltura hanno rilanciato la sinergia tra terre basse, turismo e produzione, mentre la Pro loco ha riscoperto una vecchia ricetta del raviolo «Quadro» per crearne un nuovo prodotto tipico. Sul valore primario dell’acqua si è espresso anche Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato: «Noi facciamo formazione per la salvaguardia dell’acqua e del territorio. Anche la politica però dovrebbe fare la sua parte, imporre alcuni comportamenti e farli rispettare».
Spazio poi alla sanità di prossimità. Gianpietro Briola, presidente di Fondazioni riunite, ha annunciato il progetto di una nuova struttura Alzheimer a Orzinuovi. Un piano che si aggiunge ai maxi investimenti dell’Asst Franciacorta illustrati dalla direttrice generale Alessandra Bruschi: «A Orzinuovi 17 milioni di euro tra Casa di comunità, Ospedale di comunità, i rinnovi di Cps, dialisi, diverse ristrutturazioni, camera mortuaria e facciate». Un assetto promosso dall’assessore Severluigi Bassini: «Casa e Ospedale di comunità rappresentano il futuro della cura territoriale integrata».
Le opere
Sul fronte di opere e sviluppo, Laura Magli ha ricordato i cantieri per asfaltature, ciclabili e i 300mila euro destinati alla Rocca, mentre l’assessore Luca Bulla ha annunciato: «Abbiamo investito oltre un milione per il diritto allo studio e a gennaio avremo una nuova mensa della primaria con oltre 400 posti».
Il senatore e assessore Gianpietro Maffoni ha ricordato la costruzione della palestra per la primaria e fissato l’inaugurazione a settembre della Protezione civile a Ovanengo. A rappresentare il tessuto produttivo, Angelo Baronchelli del gruppo AB: «Il bisogno di energia elettrica cresce – ha detto – e noi siamo in campo con priorità alle rinnovabili. Pur esportando nel mondo, la nostra produzione abbiamo scelto di lasciarla ad Orzinuovi».
Territorio e comunità
Un territorio in forte sinergia: il consigliere regionale Diego Invernici ha evidenziato il patrocinio della Regione alla Fiera orceana, mentre l’assessore Tiziana Brizzolari ha elogiato il lavoro di squadra in paese delle associazioni tra Croce Verde, Vigili del fuoco, controllo di vicinato.
Spazio anche all’arte con il presidente del consiglio Carlo Lombardi: «In Rocca proponiamo una mostra con i capolavori del ’900 di Balla, Morandi e Sironi dalla collezione romana del dottor Bruno e da raccolte private».
Infine vetrina per lo sport con il consigliere Mirko Colossi, che ha ricordato il ritorno del Pedale Orceano in fiera e la prossima costruzione del nuovo campo da calcio a 9. Entusiasmo condiviso da Simone Bettoni, presidente di Orceana Calcio, e da Alessandro Muzio dell’Orzibasket, che il prossimo anno sarà in campo con il campionato di Serie B contro piazze come Brescia e Lumezzane.