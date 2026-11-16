La Festa del Ringraziamento di Borgo San Giacomo a «In Piazza con Noi»

I trattori in fila lungo la strada che conduce al cuore del paese, il profumo dei prodotti del territorio, i sorrisi dei bambini e le tante famiglie che, fin dalle prime ore del mattino, hanno affollato piazza San Giacomo. Borgo San Giacomo domenica 15 novembre si è risvegliato così, in una domenica di novembre dedicata alle proprie radici, in occasione della diciannovesima edizione della Festa del Ringraziamento, organizzata dall’associazione Il Traino.
Comunità e volontariato
A raccontare la giornata anche le telecamere di «In Piazza con Noi» di Teletutto. Ai microfoni di Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati si sono alternati amministratori, rappresentanti del mondo associativo e quanti, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere vivo il territorio. «È un appuntamento atteso tutto l’anno, che sta diventando un punto di riferimento per tutta la comunità di Borgo San Giacomo e non solo – ha raccontato il sindaco Davide Pellini –. Una festa che restituisce il senso della comunità, tra musica e divertimento».
Per molti ragazzi quella di ieri è stata la giornata che ha ripagato mesi di lavoro, preparativi e tempo sottratto ai propri impegni quotidiani. Sono i volontari del Traino, una realtà che ha nella Festa del Ringraziamento il suo appuntamento più rappresentativo, ma che durante tutto l’anno promuove iniziative sociali, culturali e formative.
«Il Traino è una palestra di vita – ha sottolineato Giovanni Martinelli, segretario dell’associazione Il Traino –. In una società che ci abitua a chiedere tanti diritti, dobbiamo ricordarci di avere anche la volontà di dare e questi ragazzi ne sono l’esempio. Nelle ultime settimane hanno dedicato ogni secondo all’organizzazione della festa».
Progetti per il paese
Tra un momento di musica e l’altro c’è stato spazio anche per tracciare un bilancio dell’attività amministrativa. A metà del proprio mandato, il sindaco Pellini ha ripercorso gli interventi messi in campo: «Sette milioni di euro di investimenti che al Comune non sono costati un euro, frutto del lavoro di tutti, di una vera squadra».
Dalla scuola dell’infanzia alla primaria e alla secondaria, fino alla sala della musica, uno spazio di 400 metri quadrati affidato nella primavera di quest’anno alla banda del paese. Ora l’attenzione è rivolta alla riqualificazione energetica di Palazzo Ferrari, alle piste ciclabili e a un progetto di piantumazione per incrementare il patrimonio arboreo.
Tradizioni e territorio
E c’è poi chi, ancora giovanissimo, ha scelto di fare delle tradizioni di famiglia il proprio mestiere. È il caso delle sorelle Chiara e Laura Sandrini, che davanti alle telecamere di Teletutto, insieme ai genitori Ivan ed Erica, hanno raccontato la storia di un’attività che si tramanda da generazioni. Una vita divisa tra le malghe del Trentino, dove in estate producono formaggi freschi e stagionati, e la pianura bresciana, dove fanno ritorno a settembre con l’arrivo dei primi freddi. Da oltre mezzo secolo la famiglia percorre quella stessa strada.
Si è parlato anche del Castello di Padernello, storico maniero quattrocentesco e fiore all’occhiello della Bassa bresciana. A raccontare i progetti della Fondazione è stato il presidente Domenico Pedroni, che ha posto l’accento sull’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni al tema della sostenibilità, ricordando la recente realizzazione di un bosco di 1.200 piante. Storie di vita, di volontariato e di passione che ieri si sono intrecciate in piazza San Giacomo, in una domenica in cui a celebrare le tradizioni di un tempo sono stati soprattutto coloro che avranno il compito di tramandarle.