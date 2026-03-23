Lombardia Carne, la 135esima edizione a «In Piazza con Noi»

La carne e il suo mondo in fiera a Rovato e, grazie alle telecamere di Teletutto con il programma «In Piazza con Noi», anche nelle case dei bresciani. La 135esima di Lombardia Carne va in archivio, al Foro Boario, con l’immagine nitida di una comunità intera che celebra se stessa e le sue tradizioni in costante aggiornamento e mutamento.

Gli scatti di «In Piazza con Noi» da Rovato per Lombardia Carne - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

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Fedele, quindi, alla propria storia, ben rappresentata dagli oltre 500 esemplari anche quest’anno in fiera, vinta dalla azienda agricola Scalvi Pierino (primo premio assoluto maschio) e da Giordano srl (primo premio assoluto femmina).

Arte e identità nel cuore della fiera

Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, con le incursioni di Giorgio Zanetti, aprono la puntata ai piedi della nuova Fram, la pinacoteca di Franciacorta, inaugurata al centro dell’area mercatale pochi minuti prima.

Inaugurata la nuova Fram, la pinacoteca di Franciacorta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

All’interno le opere raccolte durante una vita intera da Beppe Bonetti e dalla moglie (scomparsa nel 2024), Angela Maria Zucchetti, ora «tornate – ha spiegato lo stesso Bonetti – alla collettività. Essere nati a Rovato, Angela ed io, così come lo fu il grande artista Gerolamo Calca che qui nacque nel lontano 1878, è una delle principali ragioni che mi hanno persuaso a destinare due collezioni d’arte della nostra fondazione a questa città; opere di Gerolamo Calca da un lato, opere d’arte moderna e contemporanea dall’altro, più una selezione di lavori della metarazionalità», il percorso artistico che ha portato Bonetti da Rovato al mondo intero.

Tradizioni agricole e comunità

Visitatori si aggirano tra gli stand di Lombardia Carne - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Dentro la fiera la folla cresce e si aggira tra animali, degustazioni, giochi di una volta, la suggestiva mostra dei pani selvaggi e tradizionali, macchine agricole e bancarelle. Tutto gira come sempre, eppure ogni volta in maniera un po’ diversa, dentro la fiera, l’ultima – dopo 11 anni – con Tiziano Belotti sindaco, che si dice «orgoglioso di Rovato e della sua Lombardia Carne, capace di rappresentare la nostra storia e la grande tradizione del mondo agricolo e dell’allevamento. La fiera contribuisce a far conoscere e valorizzare il territorio, ma ha anche il merito indiscusso di contribuire a restituire il giusto valore alla carne di qualità, a lungo demonizzata da una certa propaganda mediatica. Noi, invece, siamo fieri di questo connubio che ogni anno si rinnova».

Presentati i prodotti tipici - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

E a rinnovarsi, nel fil rouge di una tradizione che innova un po’ a ogni edizione, sono le figure immancabili a ogni Lombardia Carne: norcini, panificatori, allevatori, Cogeme e la sua Fondazione, gli artisti della Ricchino (che celebra i 150 anni) e i tornitori di Franciacorta, al loro decennale. E ancora: i 70 anni dell’Avis, i 50 anni del Rugby Rovato, colonne storiche della comunità rovatese.

Non mancano poi realtà nuove ma già radicate e attive, come La Giostra a Colori – che sostiene l’autonomia delle persone con disabilità – e la Vigna Storica, che l’11 e il 12 aprile si preparano a riempire piazza Cavour di centinaia di amanti del ciclismo «eroico», dal sapore vintage. È una bella immagine, quella che Rovato sa dare di sé, e che Teletutto amplifica in tutta la provincia, grazie alle clip su monumenti, bellezza, cucina, cultura, natura e ospitalità.

Iniziative e progetti per il futuro

La musica ha allietato la mattinata - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Lombardia Carne è il culmine di un modo di fare ed essere che vuole proseguire tutto l’anno, grazie alle tante iniziative che Comune, privati e associazioni hanno in cantiere.

La prima tra pochi giorni, da aprile, ormai diventato saldamente il «Mese del manzo all’olio». Amministrazione comunale e Associazione Ristoratori proporranno menù speciali con abbinamenti classici e inconsueti, tutti dedicati al piatto principe dell’enogastronomia franciacortina.

Ristoratori aderenti, menù, costi e modalità di prenotazione saranno disponibili nei prossimi giorni su www.comune.rovato.bs.it.