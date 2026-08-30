«In piazza con noi» riparte dalla Fiera di Orzinuovi

Torna oggi «In piazza con noi», la trasmissione di Teletutto che ogni settimana porta davanti alle telecamere paesi, comunità, storie ed eccellenze della provincia di Brescia.
La nuova stagione riparte da Orzinuovi e dalla sua Fiera, uno degli appuntamenti più attesi della Bassa bresciana. Dalle 11 è possibile seguire la diretta in questo articolo, con Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati alla conduzione.
A Orzinuovi protagonista
Il cuore della trasmissione sarà piazza Vittorio Emanuele, trasformata per i giorni della Fiera con aree verdi, una fontana e un ruscello scenografico. Un allestimento che richiama il tema dell’acqua, scelto come filo conduttore dell’edizione di quest’anno.
Nel corso della puntata spazio ai tanti volti di Orzinuovi e del territorio: dall’amministrazione comunale alle realtà economiche, dalle associazioni al volontariato, fino allo sport.
Tra gli ospiti ci saranno la sindaca Laura Magli e rappresentanti della Giunta, imprenditori e protagonisti della vita associativa locale. Riflettori accesi anche sulle realtà sportive orceane: dal ritorno della gara ciclistica organizzata dal Pedale Orceano all’Orceana calcio, fino all’Orzibasket, pronta alla nuova stagione in Serie B e all’atteso derby con Brescia.
Una nuova stagione per «In piazza con noi»
Quella di Orzinuovi è la puntata numero 363 di «In piazza con noi», progetto nato dodici anni fa e oggi pronto a inaugurare un nuovo capitolo sotto la direzione di Giorgio Bardaglio.
Resta centrale la formula che unisce televisione, radio, quotidiano e web. La mattinata è iniziata alle 10 su Radio Bresciasette con «La Radio in piazza», condotta da Giorgio Zanetti, mentre dalle 11 la scena passa alla diretta televisiva di Teletutto.
E Orzinuovi è soltanto la prima tappa del nuovo viaggio. Il 6 settembre «In piazza con noi» sarà a Gottolengo per la Sagra della patata e dei sapori; seguiranno Sulzano, in occasione dei dieci anni di «The Floating Piers», e Mairano per la Sagra del contadino.
Un percorso che continuerà per tutta la stagione attraversando pianura, laghi e montagne per raccontare, ancora una volta, le comunità della provincia di Brescia.