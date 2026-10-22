«In Piazza con Noi» racconta Dello in festa per il chiodino

È tutto pronto per la 36ª edizione della Sagra del chiodino. Domenica alle 9.45 piazza Roma ospiterà l’inaugurazione della manifestazione.
In diretta
A portare Dello sul piccolo schermo sarà la trasmissione «In Piazza con Noi», che raggiungerà il paese con i suoi conduttori: Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti. L’appuntamento televisivo è fissato per le 11 su Teletutto, con collegamenti, testimonianze e servizi dedicati alle peculiarità del territorio, alle sue iniziative e ai suoi protagonisti. Anche grazie alla presenza delle telecamere, la manifestazione si conferma un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e raccontare da vicino una comunità che si ritrova attorno a uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno.
La sagra
L’edizione 2026 della sagra è ricca di appuntamenti e di eventi: sperando nella clemenza del tempo, domenica piazza Roma, che assieme a Piazza Pace è il cuore della festa, sarà teatro di numerose iniziative a partire dalla consegna delle borse di studio.
Ci sarà «Arti e mestieri di un tempo su due ruote», un’esposizione dedicata ai mestieri del passato proposta dal Moto club di Flero. Protagonista della giornata anche la scuola dell’infanzia Maria Conti che, dalle 14 alle 18, proporrà giochi e laboratori manipolatori per bambini, così come lo stand Associazioni. La Casa dei bambini Sacra Familia coinvolgerà i più piccoli in attività di manipolazione e travasi. Durante il pomeriggio, in piazza Pace, allo stand degli eventi, dalle 15 in poi, sono in programma esibizioni di danza e di jujitsu. Sempre nel pomeriggio, spettacoli di musica itinerante con i Rusty Brass band e gli Sugar Boom, una tribute band italiana dedicata a Zucchero.
Sia a pranzo che a cena sarà in funzione lo stand gastronomico gestito dagli oratori e dall’associazione «La sorgente», con piatti tipici a base di funghi chiodini.
In questo contesto Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti avranno il ruolo di approfondire, attraverso interviste e filmati, gli aspetti economici, sociali e culturali di questo paese. Ai microfoni di Teletutto si presenteranno il sindaco Riccardo Canini, l’assessora Rossella Cavalli, Giovanni Benzoni, il sindaco di Corzano, don Valerio, parroco di Dello, e Stefano Rivetti, presidente della scuola dell’infanzia Maria Conti.
La replica di «In Piazza con Noi» verrà proposta su Teletutto domenica alle 20.30. Quanto alla sagra proseguirà lunedì sera al teatro San Giorgio, alle 20. Protagonisti l’orchestra I Rodigiani, Raf Benzoni e Manuel Martini con una «Serata italiana».