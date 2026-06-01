Tra cultura mineraria, giovani e tradizioni: Pezzaze a «In Piazza con Noi»

Un paese dalla storia radicata nei minerali del suo sottosuolo , ma che oggi guarda avanti con la convinzione salda di chi ha scelto di affidarsi ai suoi ragazzi: se è vero che il futuro delle piccole comunità montane risiede nei suoi giovani, allora Pezzaze è in ottime mani .

Un tema più volte ribadito domenica durante la puntata di «In Piazza con Noi» , con le telecamere di Teletutto in diretta dalla piazza di Mondaro: tanti i ragazzi che si sono susseguiti ai microfoni di Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti per raccontare con orgoglio il proprio territorio.

Tradizione e identità mineraria

Fotogallery 49 foto Gli scatti di «In Piazza con Noi» da Pezzaze

Introdotta dalle note di «Amici miei», intonata dal gruppo musicale Cep Agriturismo, la puntata si è aperta con i saluti del sindaco Marco Richiedei. «Siamo un paese dalla storia antica ma che guarda al futuro: stiamo investendo il più possibile nei nostri giovani, nella scuola e nella cultura, facendo il possibile per rendere attrattivo il nostro Comune e combattere lo spopolamento, un problema che oggi i Comuni montani come il nostro affrontano quotidianamente. Giornate come queste sono tasselli importanti in questa direzione e ci riempiono d’orgoglio».

Una strategia ribadita anche dagli altri membri dell’Amministrazione: dal consigliere Marco Dessi, che ha raccontato delle novità culturali del paese, partendo dal biglietto unico per Miniera Marzoli e Museo Orma, al vicesindaco Quirino Bontacchio, che ha raccontato dei risultati sportivi raggiunti nel Comune.

Tanti gli investimenti per i giovani - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Spazio poi al vecchio cuore produttivo del paese, oggi sito culturale, della Miniera Marzoli, tornato in vita nelle parole di Cesare Piardi, ex minatore e protagonista di una clip nella quale ha ripercorso la sua vita prima in galleria e poi lungo la strada Triumplina come autista di autobus.

Una vocazione mineraria che per Pezzaze è diventata identità: rimasta in attività fino al 1972, la Marzoli è diventata poi sito culturale e museo dagli anni ’90. I giovani sono tornati protagonisti nelle parole del gruppo culturale de «I piccoli maestri»: un gruppo che, come raccontato da Federico Bregoli, «fa comunità attraverso la cultura: il teatro, la musica, la cultura e la letteratura».

Un borgo che guarda lontano

Le tradizioni fanno parte della comunità - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La puntata, realizzata con il contributo della Provincia di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi e inserita nel progetto di valorizzazione delle piccole realtà del territorio, ha ricevuto anche il saluto della presidente Nicoletta Bontempi, che ha lodato «le potenzialità e le grandi ricchezze» del borgo valtrumplino.

A raccontarle nello specifico ai microfoni è stata poi Camilla Saleri di Scopri Valtrompia, che ha presentato alcuni dei luoghi storici del territorio, partendo dal Museo Orma. «Questo territorio ha radici incredibili: è un onore raccontarli».

Territorio, sapori e associazionismo

Storia e tradizioni che arrivano anche alla tavola, come testimoniato dalle realtà locali del Caseificio Richiedei, della Rebecco Farm e dell’Azienda Neritti, e si concretizzano nella creatività del Gruppo Fantasia e nel servizio di Alpini, Polisportiva, Aido ed Avis locali.

Le interviste sono state intervallate da note e canti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Amore per la propria terra, sì, ma anche uno sguardo rivolto al mondo, come da trent’anni testimonia il gemellaggio tra Pezzaze e Peschadoires, raccontato dal presidente Valentino Maffina: una partnership di progetti e di valori, che proietta Pezzaze oltre i suoi confini, senza però dimenticare le sue origini.

A chiudere la mattinata ecco anche l’Asilo Giardino dei Colori, raccontato da Giulia Bontacchio: «Il calo demografico è una sfida che accogliamo grazie al lavoro di squadra». Tradizione e futuro, memoria e progettualità.