«In Piazza con Noi» racconta la Festa dell’uva e Capriano del Colle

Sarà una mattinata ricca d’incontri, voci e protagonisti quella di domenica a Capriano del Colle con «In Piazza con Noi». La 367ª puntata della trasmissione itinerante di Teletutto, in onda a partire dalle 10,30, sarà incentrata sulla 47ª Festa dell’uva e del vino. Una domenica che si annuncia particolarmente intensa, con una serie di ospiti pronti a confrontarsi sui temi legati al territorio ed a raccontare esperienze e realtà locali.
Con il consorzio
A condurre la trasmissione saranno Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, che accompagneranno il pubblico attraverso una successione di interventi e interviste. Il primo ospite sarà il sindaco Stefano Sala. Sarà poi la volta dell’onorevole Mariastella Gelmini. «Quest’anno - spiega il primo cittadino - la nostra amata festa è stata organizzata per la prima volta dal Consorzio Montenetto, con la preziosa collaborazione di tutte le associazioni del territorio, della parrocchia e, naturalmente, degli imprenditori vitivinicoli e degli agricoltori. A rendere davvero speciale l’evento, però, saranno ancora una volta i cittadini: sono loro, infatti, la vera anima di questa festa».
Particolare attenzione sarà dedicata anche al territorio con l’intervento di Flavio Bonardi, presidente del Parco Monte Netto, mentre tra gli ospiti figura anche Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, una presenza di rilievo per un appuntamento che vedrà susseguirsi diversi protagonisti. La puntata si svilupperà così attraverso una successione di ospiti e interventi, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare voci differenti e di conoscere più da vicino realtà e personalità che hanno un ruolo significativo nel territorio.
Le associazioni
A completare la mattinata ci sarà anche una carrellata dedicata ad alcune delle associazioni del territorio, che avranno l’occasione di raccontarsi, presentare le proprie attività e condividere con il pubblico l’impegno che quotidianamente portano avanti a favore della comunità. «In questo modo – conclude Sala – sarà un ulteriore momento per valorizzare il tessuto associativo di Capriano del Colle e dare spazio a quelle realtà che con il loro lavoro e la partecipazione dei volontari contribuiscono a rendere vivo il paese e a costruire occasioni di incontro e condivisione».