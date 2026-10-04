«In Piazza con Noi» arriva alla Festa dell’uva di Capriano del Colle

Oggi, domenica 4 ottobre, Capriano del Colle sarà protagonista in diretta su Teletutto con «In Piazza con Noi», la trasmissione itinerante dedicata ai paesi, alle storie e alle eccellenze del territorio bresciano. L’appuntamento al canale 16 del digitale terrestre è dalle 10.30, nel cuore della 47esima Festa dell’uva e del vino, manifestazione simbolo della comunità e della sua tradizione vitivinicola.
A condurre la puntata saranno Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, che accompagneranno i telespettatori tra interviste, testimonianze e curiosità. Davanti alle telecamere sfileranno amministratori, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e protagonisti del mondo agricolo e produttivo locale.
Tra gli ospiti annunciati il sindaco Stefano Sala, Mariastella Gelmini, il presidente del Parco Monte Netto Flavio Bonardi ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Una mattinata in diretta per raccontare Capriano del Colle, la sua festa e un territorio che nel vino Doc ritrova identità, lavoro e tradizione.