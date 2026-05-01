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I riflettori di Teletutto domenica si accendono su «TravagliatoCavalli»

Dalle 11 la diretta dalla manifestazione, tra le più importanti del nord Italia. Il calendario si conferma ricco di iniziative tutto il weekend
Alice Resconi
Esibizione alla TravagliatoCavalli
Esibizione alla TravagliatoCavalli

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