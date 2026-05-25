Montagne, sapori e voglia d’estate: «In Piazza con Noi» a Borno

Un incantevole Comune montano di circa 2.600 abitanti, a 912 metri di altitudine nel cuore della media Valcamonica. Soprannominato «la perla» dell’Altopiano del Sole, Borno è stato ieri protagonista della trasmissione di Teletutto «In Piazza con Noi», condotta da Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti.
Il paese sorge in una conca soleggiata di origine glaciale, tra il massiccio del Pizzo Camino e il Monte Altissimo, al confine naturale con la bergamasca Val di Scalve. Un borgo dall’atmosfera alpina che richiama i piccoli villaggi tirolesi e che negli anni si è affermato come rinomata stazione climatica e meta turistica apprezzata in tutte le stagioni, grazie anche alla ricca rete di sentieri, agli impianti sportivi e alle iniziative dedicate alle famiglie.
Turismo e iniziative locali
«Il nostro paese è bello sia d’estate sia d’inverno – ha spiegato il sindaco Matteo Rivadossi – e dopo alcuni anni di rallentamento siamo riusciti a rilanciare il turismo. Abbiamo un calendario estivo ricco di appuntamenti: la prossima settimana prenderà il via il "Festival del bosco", che coinvolgerà tutti e sei i Comuni dell’Altopiano del Sole nel segno della natura, dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre stiamo lavorando alla riqualificazione del Monte Altissimo, con l’obiettivo di valorizzare la montagna e la sua stagionalità».
Tra gli ospiti della puntata anche il consigliere provinciale Paolo Fontana in rappresentanza della Provincia di Brescia. «Uno dei compiti fondamentali del Broletto è valorizzare il territorio – ha detto durante la diretta – e questo è un comune stupendo, dove tradizione e innovazione convivono. Tra artigianato, agricoltura e turismo, Borno rappresenta un’eccellenza che merita di essere riconosciuta».
A presentare il «Festival del bosco» è stata Diana Tedoldi: «Vogliamo permettere alle persone di vivere il bosco come un luogo capace di favorire il rapporto con la natura, attraverso sport, escursioni enogastronomiche, scienza, benessere e meditazione». Spazio anche ai sapori della tradizione locale.
Sapori e prodotti locali
Durante la trasmissione sono stati presentati il salame di Borno, un arrotolato di pasta fresca con ripieno di carne di vitello, funghi e Parmigiano reggiano, oltre a bossolà, chisola de buren e spongada: i primi due dolci croccanti e friabili, l’ultimo un lievitato adatto sia alla colazione sia agli aperitivi salati.
Ospite della puntata anche Loredana Moreschi, che insieme ai figli gestisce un’azienda agricola specializzata nella produzione di formaggi di latte vaccino e caprino. «I miei figli salgono in malga a giugno e scendono a settembre con la transumanza – ha raccontato –. A San Fermo l’erba e i fiori sono straordinari e i prodotti hanno un sapore unico. Noi siamo custodi del territorio, preserviamo l’ambiente e lo rendiamo accogliente».
Musica e ospiti speciali
Ai microfoni dei conduttori pure il gruppo musicale I Luf, noto per il repertorio folk rock e combat folk. La band, nata nei primi anni Duemila dall’unione di musicisti della Valcamonica, del Lecchese e della Brianza, si esibirà il 31 maggio alle 21 in piazza Municipio per uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo bornese.
Nel finale della trasmissione è arrivato il saluto di Roberto Rigali, velocista azzurro e medaglia d’argento nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Budapest 2023. «A Borno trascorro spesso i fine settimana per riposarmi - ha raccontato - ed è sempre un piacere tornare in questo splendido paese immerso nella natura».