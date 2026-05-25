Montagne, sapori e voglia d’estate: «In Piazza con Noi» a Borno

Il paese sorge in una conca soleggiata di origine glaciale, tra il massiccio del Pizzo Camino e il Monte Altissimo , al confine naturale con la bergamasca Val di Scalve. Un borgo dall’atmosfera alpina che richiama i piccoli villaggi tirolesi e che negli anni si è affermato come rinomata stazione climatica e meta turistica apprezzata in tutte le stagioni , grazie anche alla ricca rete di sentieri, agli impianti sportivi e alle iniziative dedicate alle famiglie.

Fotogallery 34 foto Gli scatti di «In Piazza con Noi» da Borno

Turismo e iniziative locali

«Il nostro paese è bello sia d’estate sia d’inverno – ha spiegato il sindaco Matteo Rivadossi – e dopo alcuni anni di rallentamento siamo riusciti a rilanciare il turismo. Abbiamo un calendario estivo ricco di appuntamenti: la prossima settimana prenderà il via il "Festival del bosco", che coinvolgerà tutti e sei i Comuni dell’Altopiano del Sole nel segno della natura, dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre stiamo lavorando alla riqualificazione del Monte Altissimo, con l’obiettivo di valorizzare la montagna e la sua stagionalità».

Tra gli ospiti della puntata anche il consigliere provinciale Paolo Fontana in rappresentanza della Provincia di Brescia. «Uno dei compiti fondamentali del Broletto è valorizzare il territorio – ha detto durante la diretta – e questo è un comune stupendo, dove tradizione e innovazione convivono. Tra artigianato, agricoltura e turismo, Borno rappresenta un’eccellenza che merita di essere riconosciuta».

Diana Tedoldi ha presentato il «Festival del bosco» - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A presentare il «Festival del bosco» è stata Diana Tedoldi: «Vogliamo permettere alle persone di vivere il bosco come un luogo capace di favorire il rapporto con la natura, attraverso sport, escursioni enogastronomiche, scienza, benessere e meditazione». Spazio anche ai sapori della tradizione locale.

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Sapori e prodotti locali

Durante la trasmissione sono stati presentati il salame di Borno, un arrotolato di pasta fresca con ripieno di carne di vitello, funghi e Parmigiano reggiano, oltre a bossolà, chisola de buren e spongada: i primi due dolci croccanti e friabili, l’ultimo un lievitato adatto sia alla colazione sia agli aperitivi salati.

Molto apprezzati i formaggi locali - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Ospite della puntata anche Loredana Moreschi, che insieme ai figli gestisce un’azienda agricola specializzata nella produzione di formaggi di latte vaccino e caprino. «I miei figli salgono in malga a giugno e scendono a settembre con la transumanza – ha raccontato –. A San Fermo l’erba e i fiori sono straordinari e i prodotti hanno un sapore unico. Noi siamo custodi del territorio, preserviamo l’ambiente e lo rendiamo accogliente».

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Musica e ospiti speciali

Ai microfoni dei conduttori pure il gruppo musicale I Luf, noto per il repertorio folk rock e combat folk. La band, nata nei primi anni Duemila dall’unione di musicisti della Valcamonica, del Lecchese e della Brianza, si esibirà il 31 maggio alle 21 in piazza Municipio per uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo bornese.

Roberto Rigali tra i protagonisti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Nel finale della trasmissione è arrivato il saluto di Roberto Rigali, velocista azzurro e medaglia d’argento nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Budapest 2023. «A Borno trascorro spesso i fine settimana per riposarmi - ha raccontato - ed è sempre un piacere tornare in questo splendido paese immerso nella natura».