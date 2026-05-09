Ponte di Legno, il fatturato degli impianti turistici vola a oltre 30 milioni

Ricavi oltre quota 30 milioni , utile superiore al milione e mezzo e una stagione turistica che conferma la crescita del comprensorio . L’assemblea della Sit (Società impianti turistici) di Ponte di Legno ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio, chiuso con un utile netto di 1,61 milioni , in linea con l’anno precedente, e con ricavi in ulteriore aumento .

A illustrare i risultati è stato il presidente Mario Bezzi , che ha parlato di una società solida, capace di ridurre l’indebitamento e al tempo stesso di prepararsi a una nuova fase di investimenti. I debiti bancari e leasing sono infatti scesi da circa 10 milioni a 5,7, mentre i vecchi mutui sono ormai in via di esaurimento.

Progetti

«Il futuro, questa volta, è già qui», ha sottolineato da subito Bezzi, annunciando l’avvio concreto dei cantieri. La stagione appena conclusa ha fatto segnare un nuovo record: gli incassi lordi del Consorzio hanno raggiunto 30,6 milioni, destinati a salire a circa 31,8 milioni considerando le entrate collegate, con una crescita dell’8,8 per cento. Ponte di Legno guadagna anche una posizione nel ranking nazionale delle località montane, stilato da Jfc, salendo al nono posto.

La presentazione del bilancio della Sit - © www.giornaledibrescia.it

Ora però l’attenzione si sposta sui grandi progetti: «Tenetevi liberi per i prossimi Natali», aveva detto Bezzi. Il primo appuntamento è fissato per Natale 2026, quando sarà inaugurata la cabinovia Valbione-Corno d’Aola, lavori in corso. A Natale 2027 dovrebbe invece esserci la funicolare all’arrivo della cabinovia al Tonale. Procedono anche i lavori delle Terme, ma sino a fine anno non si faranno previsioni di fine lavori, ha detto il presidente.

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All’orizzonte c’è il dossier più ambizioso: il gruppo di lavoro tra la Sit e la Carosello per valutare una possibile società unica degli impianti tra Lombardia e Trentino. Un progetto complesso, ma che per Bezzi potrebbe chiudere un percorso storico d’integrazione del comprensorio.

Insieme

Il presidente di Sit ha avuto parole di elogio anche per due progetti che si stanno concretizzando in Valcamonica, la cabinovia a Borno e l’hub delle incisioni alla Nk di Ceto. Bezzi ha chiuso l’assemblea citando Seneca: «Il meglio di ciò che siamo lo dobbiamo costruire tutti insieme: è un periodo in cui abbiamo la possibilità di crescere ulteriormente, di far vedere chi siamo davvero e vogliamo essere ancora meglio di quello che siamo stati finora».