«In Piazza con Noi» a palazzo Martinengo

Nuova puntata di «In Piazza con Noi», la trasmissione di Teletutto in onda dalle 11 alle 12.30 (con replica serale alle 20.30) condotta da Marco Recalcati, Elisabetta del Medico e Giorgio Zanetti, che propone la riscoperta del territorio bresciano attraverso un viaggio nei comuni che lo compongono.
L’appuntamento, questa volta, è in città a palazzo Martinengo con la Fondazione Provincia Eventi che nel museo cittadino sta ospitando la mostra «Liberty»: è l’occasione per chiudere al meglio l’esposizione che, infatti, sarà visitabile proprio fino a oggi.
In apertura l’intervento di Nicoletta Bontempi, presidente della Fondazione,per un bilancio della mostra, supportata dal curatore Davide Dotti e da alcuni consiglieri dell’ente promozionale. Insieme alla Fondazione anche la Provincia, con il presidente Emanuele Moraschini: «La Fondazione e la Provincia di Brescia quest’anno hanno supportato numerosi nostri appuntamenti – ha raccontato Recalcati – con l’obiettivo di promuovere alcune piccole realtà e paesi del nostro territorio. Succederà anche nelle due prossime puntate della seconda parte di giugno, quelle dedicata a Capo di Ponte e Corteno Golgi, due comuni della Valle Camonica».
Oltre alla mostra, anche le attività svolte quest’anno dalla Fondazione, come «Una notte al museo», delle prossime iniziative ospitate da Palazzo Martinengo, facendo un bilancio dei dieci anni dell’ente promozionale.
Fra gli appuntamenti ospitati da palazzo Martinengo anche «Cortile di… vino» una raffinata esperienza di wine & food tasting organizzata e promossa dalla «Strada del vino colli Longobardi», appuntamento che sarà raccontato da Flavio Bonardi. Durante l’ora e mezza saranno ospiti anche Roberto Chiarini e Nini Ferrari che racconteranno l’iniziativa «Italia e le Colonie” organizzata per i 200 anni di Giuseppe Zanardelli, oltre a Patrizia Fratus e Moita Ottelli che promuoveranno il centro antiviolenza Butterfly.