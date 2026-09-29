Impianto di biogas sequestrato, per il gip «modalità gestionale consolidata»

Secondo il giudice per le indagini preliminari l’azienda con impianto a Chiari avrebbe agito con costanza nonostante sopralluoghi, diffide e prescrizioni: le violazioni sono rilevanti «sul piano del pericolo della salute pubblica»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 29 settembre 2026 2 ' di lettura

I carabinieri sul sito dell'impianto di biogas a Chiari Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti biogasrifiuti illegali Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...