Il soccorritore: «Ottavia Piana speleologa esperta, è stata sfortunata»

«Noi non giudichiamo le persone che aiutiamo: sappiamo solo che c'è una persona in difficoltà e interveniamo. Possiamo magari giudicare alcuni atteggiamenti sprovveduti, ma non era questo il caso. Si trattava di una speleologa esperta, con tanta esperienza alle spalle, ed era correttamente attrezzata. Posso dire che è stata una circostanza sfortunata».

Ai microfoni di Rtl 102.5, è questo il racconto di Federico Catania, uno dei soccorritori del Soccorso alpino e speleologico che questa mattina hanno estratto dalla grotta Abisso Bueno Fonteno la speleologa 32enne Ottavia Piana.

«Quando ci chiedono perché è tornata in grotta, è un po’ come chiedersi perché una persona torna ad andare in bicicletta anche dopo una caduta, o perché uno sciatore, uno sportivo, o un appassionato qualunque continui a praticare la sua passione nonostante i rischi. Non me la sento di giudicare quanto accaduto. Adesso speriamo che guarisca presto – ha aggiunto Catania –. «All'uscita dalla grotta erano presenti il medico e il fidanzato, e il loro incontro, dopo quattro giorni passati a distanza, è stato davvero emozionante».

«Pensavamo che l'intervento sarebbe terminato domani mattina, ma l'ultimo tratto della grotta, grazie anche al lavoro svolto dagli operatori specializzati che noi definiamo disostruttori, si è rivelato più agevole del previsto – ha aggiunto –. Anche la speleologa ha fatto la sua parte, dimostrando grande resistenza. In precedenza ci eravamo spesso fermati per delle pause sanitarie, per permetterle di riposare, ma nelle ultime ore ha saputo tenere duro. Grazie a uno sforzo collettivo, l'operazione si è conclusa positivamente».