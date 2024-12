Ottavia Piana, è la notte decisiva: vicina all’uscita dalla grotta

Più veloci del previsto le operazioni di recupero grazie ai tratti liberati in precedenza dai disostruttori. La speleologa Ottavia Piana, intrappolata da sabato pomeriggio nell’Abisso Bieno Fonteno che stava esplorando per lavoro, è vicina all’uscita dalla grotta. Portata su una barella dai soccorritori, in tutto sono 126 quelli in campo in questi giorni, la 32enne di Adro potrebbe tornare nel giro di poche ore all’aria aperta.

In questo contenuto tutti gli aggiornamenti dal campo base a Fonteno, che sorge a pochi chilometri dall’ingresso della grotta.