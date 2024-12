Il Natale alla Mensa Menni, ancora una volta vicino agli emarginati

Il vescovo Pierantonio Tremolada lo ha detto, senza giri di parole: il Giubileo 2025 a Brescia tenderà la mano agli ultimi. Ai bisognosi, a coloro per cui il Natale è solo uno dei tanti giorni di solitudine e difficoltà: senzatetto, poveri, anziani abbandonati a loro stessi, persone che vivono in condizioni di grave emarginazione sociale ed economica.

Ed è proprio a quelle persone che, fin dal Giubileo 2000 quando fu creata, che si rivolge ogni giorno la Mensa Menni in via Vittorio Emanuele II in città.

I volontari

Anche oggi che è Natale la mensa, in cui lavorano a rotazione più di 130 volontari, ha offerto un pasto caldo a chi non ha né una casa né una famiglia. E lo ha fatto confermando il suo valore di presidio costante, aperto ogni giorno, non solo il 25 dicembre. A distribuire piatti fumanti e fette di panettone c’era come ogni anno anche il coordinatore, Gianbattista Treccani, che ha confermato come la situazione sia sempre più delicata.

I senzatetto in città sono più che raddoppiati in un anno, va da sé che la Mensa Menni sia in prima linea per affrontare quella che ormai è un’emergenza. Anche per questo sul tavolo c’è «Insieme per la cura», l’iniziativa della Diocesi che – coinvolgendo diverse associazioni sul territorio – sarà una delle opere simbolo del Giubileo appena iniziato.

I bisognosi

Sono in media 200 al giorno gli ospiti, italiani e stranieri, che qui chiedono aiuto e trovano una mano tesa. La mensa è aperta 7 giorni su 7 a chi possiede la tessera necessaria (si ottiene presentandosi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 10.30): i pranzi vengono serviti su tre turni (alle 11, alle 12 e alle 13).

Alla Mensa Menni è attivo anche «Strada facendo», un progetto in collaborazione con l’Asst Spedali Civili di educazione alla salute che prevede la presenza di un’infermiera per alcune ore alla settimana e di un’ambulanza di Croce Bianca per prestazioni infermieristiche, ascolto e orientamento ai servizi sanitari.