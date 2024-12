Nel Bresciano 1.400 senzatetto, ora un piano per prendersene cura

L’idea del vescovo accolta e sviluppata da un gruppo di enti e istituzioni: «Nessuno resti indietro»

Verso gli ultimi «Insieme per la cura»

C’è chi si riscalda avvicinando le mani alle grate sull’asfalto, chi si protegge dal vento tra un muro e una saracinesca, chi rimedia coperte per non morire di freddo. A Brescia i senzatetto sono più di 1.400: come un paese. Sono di città e provincia ma arrivano anche da Milano, Verona, Padova. Ci sono italiani e ci sono stranieri. Sono anche minorenni. Ogni mese, ogni anno sembrano aumentare. Una situazione drammatica che si può arginare soltanto facendo squadra, unendo impegno, forze e profess