Il maltempo ha rovinato la Fonte Busana: danni per 120mila euro

Il maltempo di giovedì e venerdì ha lasciato una profonda traccia nell’alta Valtrompia, con torrenti tracimati e importanti smottamenti di rocce e terriccio che hanno invaso alveo e strade. A fare le spese della tracimazione di corsi d’acqua lungo le pendici dei monti che si affacciano sulla strada provinciale 345 anche la storica Fonte Busana di Collio.

La tracimazione del torrente

«Il nostro ufficio tecnico ha stimato che la tracimazione del torrente adduttore alla Fonte Besana ha creato danni per oltre 120 mila euro, per cui avanzeremo in settimana richiesta alla Regione di un contributo straordinario per calamità naturale» spiega la sindaca Mirella Zanini.

I danni provocati dall’acqua alla struttura architettonica della fonte sono ingenti e al riguardo sono stati coinvolti sia la Soprintendenza dei beni architettonici e archeologici che la Provincia di Brescia.

«La piena dei torrenti ha travolto la fonte, distruggendo la preziosa scala in pietra di Sarnico e colmando gli scolmatori che sono stati in parte occlusi dai detriti oppure del tutto spazzati via. Un danno enorme a un patrimonio di Collio noto in tutta la provincia a cui accedono ogni giorno in molti per prelevare gratis acqua oligominerale» continuano dal Comune.

La Fonte Busana

La fonte è nota dal ’700: vi accennò già Carlo Roncalli nel «De aquis Brixianis» e ne scrisse anche Cesare Arici, ma venne soprattutto rivalutata da Rodolfo Rodolfi nel 1885 in uno studio dei «Commentari dell'Ateneo». Nel 1950 il Comune fece costruire le attuali piccole terme. Dalla fonte sgorga acqua oligominerale, bicarbonato-calcica con tracce di ferro.

Ora il Comune dovrà predisporre da un lato la bonifica dei detriti, quindi la ricostruzione degli accessi alla fonte, ripristinando la sua fruizione in sicurezza.

In questo momento il piazzale è invaso dall’acqua corrente e quindi non è praticabile. Un impegno economico ingente e inatteso per il Comune, a cui dovrà far fronte pur nelle ristrettezze di un bilancio legato a soli 2.150 residenti.