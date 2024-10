Si spacca l’asfalto lungo la Sp 59: chiusa la strada

La Sp 59 tra Barghe e Provaglio Valsabbia è stata chiusa in via precauzionale in località Cesane dopo che, nella notte, è comparsa una lunga spaccatura sull’asfalto della carreggiata.

Verosimilmente ciò si deve a una frana avvenuta a seguito del maltempo dei giorni scorsi: i tecnici della Provincia sono al lavoro per stabilire le esatte cause dell’accaduto. La strada è profondata di alcune decine di centimetri, danneggiando anche le tubature dell’acqua. Alcune case sono rimaste isolate dalla rete idrica: gli operai innesteranno una deviazione provvisoria per riallacciarle all’acquedotto e la situazione dovrebbe esser risolta nel giro di qualche ora.

Per la riapertura della strada, invece, si prevedono tempi decisamente più lunghi.